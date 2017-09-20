В Подмосковье возбуждено уголовное дело после публикаций о пропаже пожилых людей

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Следователи подмосковного управления Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 52-летнего жителя Сергиева Посада Олега Шкуратько.
Как сообщили в СК, основанием для проверки стали публикации в СМИ о том, что в Московской области, в частности в Сергиево-Посадском районе, исчезают люди с инвалидностью и пожилые граждане, которые выходят из дома в магазин или в банк и пропадают. Родственники уверены, что пропавших держат в рабстве и заставляют просить милостыню на улицах.
По поручению председателя Следственного комитета РФ была начата проверка, в ходе которой установлено, что вечером 23 июля Шкуратько вышел из дачного дома и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. "У потерпевшего не имелось оснований сменить место жительства и прервать общение с близкими родственниками, по мнению которых, в отношении него совершено преступление", - сообщили в СК.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения Шкуратько и лиц, причастных к его исчезновению.