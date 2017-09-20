Шесть килограммов гашиша и килограмм амфетамина изъяты у приезжего в Подмосковье

Специалисты "Швабе" признаны лучшими изобретателями и рационализаторамиНовости партнеров 20 сентября, 10:55
Деловой завтрак Российского экспортного центра. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 20 сентября, 10:44
"Газпром нефть" планирует в 2017 году увеличить добычу углеводородов на 3-4%ТЭК 20 сентября, 10:35
Ловля душ или ловля рыбы: для чего создавались Соловецкие лабиринтыВ стране 20 сентября, 10:24
Тарпищев: Шарапова заявила, что готова выступить на Олимпиаде 2020 годаСпорт 20 сентября, 10:04
Минприроды РФ предлагает сконцентрироваться на разведке месторождений в СибириЭкономика и бизнес 20 сентября, 9:58
Провайдеры аэронавигационного обслуживания стран СНГ обсудили взаимодействиеНовости партнеров 20 сентября, 9:52
"Ведомости": РЖД снизили стоимость проезда в бизнес-классе "Сапсана" в 1,5-2 разаЭкономика и бизнес 20 сентября, 9:48
Бинбанк обратился к ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санацииЭкономика и бизнес 20 сентября, 9:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Полицейские изъяли около шесть килограммов гашиша и один килограмм амфетамина у приезжего из ближнего зарубежья в Дмитровском районе Подмосковья, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Полицейские в Дмитровском районе Московской области задержали 35-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. В автомобиле задержанного полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом светлого цвета и 14 брикетов из полимерного материала прозрачного цвета с прессованным веществом растительного происхождения коричневого цвета", - сказала Волк. По ее словам, исследование показало, что в свертке хранилось более 1 кг амфетамина, а в брикетах - 6 кг гашиша.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконное производство, хранение и сбыт наркотиков". Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметила представитель МВД.