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Шесть килограммов гашиша и килограмм амфетамина изъяты у приезжего в Подмосковье

Происшествия
20 сентября, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Полиция задержала 35-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Полицейские изъяли около шесть килограммов гашиша и один килограмм амфетамина у приезжего из ближнего зарубежья в Дмитровском районе Подмосковья, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Полицейские в Дмитровском районе Московской области задержали 35-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. В автомобиле задержанного полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом светлого цвета и 14 брикетов из полимерного материала прозрачного цвета с прессованным веществом растительного происхождения коричневого цвета", - сказала Волк. По ее словам, исследование показало, что в свертке хранилось более 1 кг амфетамина, а в брикетах - 6 кг гашиша.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконное производство, хранение и сбыт наркотиков". Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметила представитель МВД.

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