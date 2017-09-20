"Тверской стрелок" намерен обжаловать пожизненный приговор

Специалисты "Швабе" признаны лучшими изобретателями и рационализаторамиНовости партнеров 20 сентября, 10:55
Деловой завтрак Российского экспортного центра. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 20 сентября, 10:44
"Газпром нефть" планирует в 2017 году увеличить добычу углеводородов на 3-4%ТЭК 20 сентября, 10:35
Ловля душ или ловля рыбы: для чего создавались Соловецкие лабиринтыВ стране 20 сентября, 10:24
Тарпищев: Шарапова заявила, что готова выступить на Олимпиаде 2020 годаСпорт 20 сентября, 10:04
Минприроды РФ предлагает сконцентрироваться на разведке месторождений в СибириЭкономика и бизнес 20 сентября, 9:58
Провайдеры аэронавигационного обслуживания стран СНГ обсудили взаимодействиеНовости партнеров 20 сентября, 9:52
"Ведомости": РЖД снизили стоимость проезда в бизнес-классе "Сапсана" в 1,5-2 разаЭкономика и бизнес 20 сентября, 9:48
Бинбанк обратился к ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санацииЭкономика и бизнес 20 сентября, 9:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТВЕРЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Москвич Сергей Егоров, приговоренный к пожизненному заключению за убийство девяти человек в садовом товариществе под Тверью, намерен обжаловать вердикт суда. Об этом в среду сообщил ТАСС его адвокат Тимофей Щербаков.
"Мы намерены воспользоваться правом обжалования приговора", - сказал Щербаков, добавив, что апелляция в суд пока не подана.
Тверской областной суд 12 сентября признал Егорова виновным в массовом убийстве и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Согласно приговору, первые пять лет он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии особого режима.