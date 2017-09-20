Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Тверской стрелок" намерен обжаловать пожизненный приговор

Происшествия
20 сентября, 10:37 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 20, сентября. /ТАСС

Апелляция в суд пока не подана, уточнил адвокат Сергея Егорова

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТВЕРЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Москвич Сергей Егоров, приговоренный к пожизненному заключению за убийство девяти человек в садовом товариществе под Тверью, намерен обжаловать вердикт суда. Об этом в среду сообщил ТАСС его адвокат Тимофей Щербаков.

"Мы намерены воспользоваться правом обжалования приговора", - сказал Щербаков, добавив, что апелляция в суд пока не подана.

​Тверской областной суд 12 сентября признал Егорова виновным в массовом убийстве и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Согласно приговору, первые пять лет он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии особого режима.

Смотрите также

"Тверской стрелок" в последнем слове принес извинения

"Тверской стрелок" попросил суд приговорить его к смертной казни

"Тверской стрелок" просил полицейских застрелить его при задержании

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Массовое убийство в Тверской области
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Бинбанк обратился к ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации
3
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после публикаций о пропаже пожилых людей
4
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
5
Главный конструктор ЦКБ "Рубин": мы создаем подводный город для освоения богатств Арктики
6
"АвтоВАЗ" раскрыл цены на универсал Lada Vesta SW
7
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама