"Тверской стрелок" намерен обжаловать пожизненный приговор

ТВЕРЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Москвич Сергей Егоров, приговоренный к пожизненному заключению за убийство девяти человек в садовом товариществе под Тверью, намерен обжаловать вердикт суда. Об этом в среду сообщил ТАСС его адвокат Тимофей Щербаков.

"Мы намерены воспользоваться правом обжалования приговора", - сказал Щербаков, добавив, что апелляция в суд пока не подана.

​Тверской областной суд 12 сентября признал Егорова виновным в массовом убийстве и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Согласно приговору, первые пять лет он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии особого режима.