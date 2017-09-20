Глава МЧС РФ предложил помощь Мексике в связи с землетрясением

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. МЧС России готово оказать помощь Мексике в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в случае поступления такого запроса. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, глава министерства Владимир Пучков направил главе МВД Мексики телеграмму с предложением помощи.
"Я хотел бы заверить, что чрезвычайная служба России готова предоставить любую необходимую помощь и поддержку в случае соответствующего обращения в правительство РФ", - говорится в телеграмме главы МЧС России.
По последним данным, в результате землетрясения в Мексике погибли по меньшей мере 224 человека. По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения было зафиксировано более 10 повторных толчков.