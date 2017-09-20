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В больнице Астрахани умер подозреваемый в убийстве ребенка

Происшествия
20 сентября, 11:03 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 20, сентября. /ТАСС

Подозреваемый был ранен во время задержания

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АСТРАХАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Житель Астрахани, подозреваемый в том, что убил ножом полуторагодовалую девочку и ранил ее мать, умер в больнице. Об этом в среду сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что подозреваемый при задержании оказал сопротивление сотрудникам полиции, был ранен и доставлен в больницу.

"Подозреваемый в убийстве ребенка, а также покушении на убийство его матери и применении насилия в отношении представителя власти, поздно вечером во вторник умер в больнице. Пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают ей всю необходимую помощь", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что подтвердилась информация о том, что подозреваемый несколько лет назад совершил убийство в одном из местных магазинов. Суд тогда признал мужчину невменяемым и назначил ему принудительное лечение в психиатрической больнице.

Ранее сообщалось, что 19 сентября в Трусовском районе Астрахани ранее судимый мужчина нанес несколько ножевых ранений своей полуторогодовалой родственнице и ее матери, в результате чего девочка скончалась, а женщина была госпитализирована. Было возбуждено дело по статьям "Убийство" и "Применении насилия в отношении представителя власти".

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