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Источник: управы 10 районов и жилой дом "заминированы" в Москве

Происшествия
20 сентября, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось об угрозах взрыва в трех управах, в течение нескольких часов их число выросло до десяти

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Управы десяти районов Москвы эвакуированы после анонимных сообщений об угрозах взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о "минировании" девяти управ. "Еще одно анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в оперативные службы. Неизвестные "заминировали" управу Молжаниновского района", - сказал собеседник агентства. Сотрудники управы эвакуированы, здание проверяется.

По словам источника, неизвестные также "заминировали" жилой дом на юге Москвы. "Кинологи проверяют сообщение об угрозе взрыва в доме 49 на Судостроительной улице", - добавил он.

Проверки в настоящее время ведутся в управах районов Замоскворечье, Южное Чертаново, Отрадное, Алексеевское, Покровское-Стрешнево и Преображенская, Бескудниково, Черемушки и Теплый стан. Из зданий эвакуированы сотрудники и посетители, на месте работают кинологи.

Во вторник днем в Москве в течение часа поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва в управах десяти районов города и префектуры Центрального административного округа. Все сообщения оказались ложными.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируются тысячи людей.

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