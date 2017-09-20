Источник: в Оренбургской области из-за выброса сероводорода пострадали 19 детей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Выброс сероводорода из-за разгерметизации нефтяной скважины произошел в Оренбургской области.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, за медицинской помощью с признаками отравления парами сероводорода обратились 19 детей. "Все они направлены в лечебные учреждения для осмотра", - сказал источник.

Он уточнил, что ЧП произошло в Оренбургском районе в 7 км от населенного пункта Чкалов. "Из-за разгерметизации скважины ООО "Газпромнефть-Оренбург", которая находилась на консервации, произошел выброс нефтяной жидкости и сероводорода в атмосферный воздух", - сказал собеседник агентства.

По данным лаборатории Роспотребнадзора, уровень предельно допустимой концентрации по сероводороду превышен в шесть раз.