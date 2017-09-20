Кабмин Украины одобрил меморандумы о финансировании расследования крушения Boeing

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины одобрил проекты межправительственных меморандумов с Австралией, Бельгией, Малайзией и Нидерландами о политической и финансовой поддержке уголовного преследования виновных в крушении Boeing на Украине в 2014 году. Соответствующее решение в среду было единогласно одобрено на заседании украинского правительства.

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"Если правительство поддержит два меморандума, то завтра МИД может их подписать с пятью своими коллегами в Нью-Йорке. Это позволит нам создать в судебной системе Нидерландов трибунал, который позволит продолжать расследование трагедии с MH17", - заявил на заседании первый заместитель главы МИД Украины Вадим Пристайко.

В среду газета De Telegraaf сообщила, что правительство Нидерландов начнет со следующего года выделять средства на организацию судебного процесса над виновными в крушении Boeing. По данным издания, в бюджете министерства безопасности и юстиции на эти цели в следующем году зарезервировано €9 млн.

Ранее король Нидерландов Виллем-Александер заявил, что Амстердам несет ответственность за то, чтобы справедливость восторжествовала для родственников жертв крушения и чтобы виновные в трагедии были наказаны.

Пассажирский самолет Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, две третьих из которых являлись подданными Нидерландов.

Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июле ее эксперты приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми будет проходить в Нидерландах по голландским законам.