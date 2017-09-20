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Более 2 тыс. человек эвакуированы из 12 "заминированных" управ в Москве

Происшествия
20 сентября, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Из зданий эвакуированы сотрудники и посетители, на месте работают кинологи

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек эвакуированы в среду из управ 12 районов Москвы после анонимных сообщений об угрозах взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На время проверки зданий из управ 12 московских районов эвакуированы более 2 тыс. сотрудников и посетителей", - сказал собеседник агентства.

Проверки в настоящее время ведутся в управах районов Таганский, Новогиреево, Молжаниновское, Замоскворечье, Южное Чертаново, Отрадное, Алексеевское, Покровское- Стрешнево и Преображенская, Бескудниково, Черемушки и Теплый стан. Из зданий эвакуированы сотрудники и посетители, на месте работают кинологи. Неизвестные также "заминировали" жилой дом на юге Москвы.

Накануне в Москве в течение часа поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва в управах 10 районов и префектуры Центрального административного округа. Все сообщения оказались ложными.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.

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