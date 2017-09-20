Адвокат: генерал Феоктистов руководил оперативным сопровождением по делу Никиты Белых

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Свидетель обвинения по делу экс-министра Алексея Улюкаева генерал Олег Феоктистов руководил оперативно-разыскными мероприятиями по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взяток. Об этом ТАСС рассказал адвокат Андрей Грохотов.

"Феоктистов давал указания на оперативно-разыскные мероприятия в отношении Белых. Именно он давал указание на операцию в ресторане, где Никита Юрьевич был задержан", - сообщил адвокат.

По его словам, предприниматель Юрий Судгаймер, который, по данным следствия, передавал Белых взятку, был оснащен звукозаписывающим устройством. "На Судгаймере было устройство фиксации звука. Никита Юрьевич собирался с ним встретиться на 15 минут и получить подарок. О деньгах речь не шла", - отметил защитник.

По его словам, Феоктистов не заявлен свидетелем обвинения по делу Белых, однако защита хочет его допросить. "Мы заявляли ходатайство о допросе Феоктистова в качестве свидетеля защиты, однако на данной стадии наше ходатайство не удовлетворено", - отметил адвокат.