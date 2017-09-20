Поклонская утверждает, что православный активист Калинин задержан после ее обращения

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская утверждает, что православный активист-радикал Александр Калинин был задержан МВД после ее обращения в правоохранительные органы.
Ранее в среду официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила ТАСС, что полицейские задержали трех подозреваемых в поджоге машин возле московского офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил, что среди задержанных - православный активист Александр Калинин.
"Как раз по моему депутатскому запросу на имя министра внутренних дел и генерального прокурора о принятии мер уголовно процессуального характера к лицам, радикально настроенным с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее) приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган", - сказала Поклонская, слова которой приводит ее пресс-служба.
В связи с этим она указала на необходимость "усиления мер со стороны правоохранителей, направленных на предупреждение любых проявлений экстремизма".
Одновременно парламентарий в очередной раз выступила за признание сюжета фильма Учителя "Матильда" "экстремистским материалом, который, собственно, и приводит к проявлениям экстремизма со стороны задержанных лиц".