В Туле завели дело на пенсионера, подозреваемого в покушении на судью

ТУЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело против 63-летнего жителя Тулы, подозреваемого в подготовке покушения на судью, помощника прокурора и следователя, который вел дело в отношении его дочери. Об этом в среду сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Тульской области.

"По версии следствия, летом 2017 года мужчина собрал информацию об адресах проживания, местах работы и маршрутах передвижения федерального судьи и помощника прокурора района, а также следователя, расследовавшего уголовное дело в отношении его дочери. В 2015 году ее привлекли к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств", - говорится в сообщении.

По информации следователей, подозреваемый долго готовил покушение. "С целью посягательства на жизнь судьи, помощника прокурора и следователя он приобрел различные приспособления, в том числе арбалет с комплектом стрел, строительные патроны, кустарным способом снаряженные поражающими элементами, средства маскировки - маску и парик - и приспособление пиротехнического характера", - уточняют в СК.

Готовящееся преступление раскрыли следователи и сотрудники ФСБ. "В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается в рамках <…> статьи 295 УК РФ - "Приготовление к посягательству на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование", - добавили в СК.