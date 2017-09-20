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Источник: жизни пострадавших при выбросе сероводорода в Оренбургской области вне опасности

Происшествия
20 сентября, 13:38 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 20, сентября. /ТАСС

За медицинской помощью с признаками отравления обратились 19 детей, сообщали ранее в экстренных службах

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ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Жизни детей, которые в среду получили отравление из-за выброса сероводорода в Оренбургской области, вне опасности. Об этом сообщил ТАСС источник в медицинских кругах региона.

"Их жизнь вне опасности", - сказал собеседник агентства. Количество пострадавших он не уточнил.

Как сообщили ТАСС сразу в нескольких медицинских организация Оренбургской области, в регионе проходит совещание по ситуации с отравлением. В нем принимают участие врачи и представители Министерства здравоохранения региона.

Как ранее сообщили ТАСС в экстренных службах, за медицинской помощью с признаками отравления парами сероводорода обратились 19 детей. "Все они направлены в лечебные учреждения для осмотра", - сказал источник.

Он уточнил, что ЧП произошло в Оренбургском районе в 7 км от населенного пункта Чкалов. Из-за разгерметизации скважины ООО "Газпромнефть-Оренбург", которая находилась на консервации, произошел выброс сероводорода.

По данным лаборатории Роспотребнадзора, предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе превышена в шесть раз.

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