Источник: жизни пострадавших при выбросе сероводорода в Оренбургской области вне опасности

Член МОК Бубка: платеж Балахничеву не был чем-то незаконнымСпорт 20 сентября, 14:03
ФК "Луч-Энергия" стал первым участником 1/8 финала Кубка России, обыграв "Анжи"Спорт 20 сентября, 13:56
"Матч ТВ" передал права на трансляцию игр Кубка России восьми футбольным клубамСпорт 20 сентября, 13:56
Ростовский филиал ПГК в августе удвоил объемы погрузки каменного угляТранспорт 20 сентября, 13:44
Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 выпустил пятую серию проекта "Город героя"Спорт 20 сентября, 13:41
"Норникель" увеличит перегрузочные мощности Мурманского транспортного филиала почти на 40%Транспорт 20 сентября, 13:31
Приморский край вошел в ТОП-5 по предоставлению услуг в режиме одного окнаНовости партнеров 20 сентября, 13:23
ВЦИОМ: число не отдыхавших летом россиян снизилось в 2017 году до 31%Общество 20 сентября, 13:13
Пресс-конференция в связи с 15-летием гибели Сергея Бодрова-младшегоКультура 20 сентября, 13:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Жизни детей, которые в среду получили отравление из-за выброса сероводорода в Оренбургской области, вне опасности. Об этом сообщил ТАСС источник в медицинских кругах региона.
"Их жизнь вне опасности", - сказал собеседник агентства. Количество пострадавших он не уточнил.
Как сообщили ТАСС сразу в нескольких медицинских организация Оренбургской области, в регионе проходит совещание по ситуации с отравлением. В нем принимают участие врачи и представители Министерства здравоохранения региона.
Как ранее сообщили ТАСС в экстренных службах, за медицинской помощью с признаками отравления парами сероводорода обратились 19 детей. "Все они направлены в лечебные учреждения для осмотра", - сказал источник.
Он уточнил, что ЧП произошло в Оренбургском районе в 7 км от населенного пункта Чкалов. Из-за разгерметизации скважины ООО "Газпромнефть-Оренбург", которая находилась на консервации, произошел выброс сероводорода.
По данным лаборатории Роспотребнадзора, предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе превышена в шесть раз.