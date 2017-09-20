На главу алкогольного завода в Калининграде завели дело за неуплату 200 млн руб. налогов

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КАЛИНИНГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Следствие в Калининграде возбудило уголовное дело в отношении генерального директора компании, занимающейся производством и продажей алкогольной продукции, из-за неуплаты налогов на общую сумму более 200 млн рублей.
"50-летний гендиректор компании подозревается в совершении преступления, предусмотренного… статьей 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", - рассказала ТАСС старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) по Калининградской области Наталья Гацко. Максимальное наказание по этой статьей составляет до шести лет лишения свободы.
По версии следствия, с 2012 года по 2014 год подозреваемый включил в налоговые декларации данные о несуществующих сделках с несколькими фирмами.
"В результате незаконных действий руководитель компании уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджетную систему государства на общую сумму свыше 229 млн рублей", - отметила представитель СК.
Уголовное дело следователи возбудили по материалам проверки сотрудников Федеральной налоговой службы, полиции и управления ФСБ по Калининградской области.