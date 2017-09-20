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В двух муниципалитетах из-за аварии на скважине в Оренбургской области введен режим ЧС

Происшествия
20 сентября, 14:53 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 20, сентября. /ТАСС

С жалобами на тошноту и головокружение обратились 29 жителей поселка Самородово, в том числе 25 детей

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ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Режим ЧС введен на территории одного из районов Оренбургской области и в Оренбурге из-за разгерметизации скважины ООО "Газпромнефть-Оренбург", сообщили в среду в правительстве области.

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"Губернатор Юрий Берг подписал постановление правительства области о введении на территории муниципальных образований город Оренбург и Оренбургский район режима чрезвычайной ситуации межмуниципального характера", - говорится в сообщении.

Режим ЧС введен в целях обеспечения безопасности населения области, бесперебойной работы объектов экономики, сохранности материальных ценностей, снижения ущерба и потерь от чрезвычайной ситуации, вызванной разгерметизацией скважины с последующим выбросом сероводорода.

По данным Минздрава региона, с жалобами на тошноту и головокружение обратились 29 жителей поселка Самородово, в том числе 25 детей. Восемнадцать детей госпитализированы для наблюдения врачами, остальные пострадавшие под медицинским наблюдением по месту жительства.

ЧП произошло в Оренбургском районе в семи километрах от населенного пункта Чкалов. По факту ЧП по результатам мониторинга СМИ следственными органами СК РФ по региону организована доследственная проверка.

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