В двух муниципалитетах из-за аварии на скважине в Оренбургской области введен режим ЧС

ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Режим ЧС введен на территории одного из районов Оренбургской области и в Оренбурге из-за разгерметизации скважины ООО "Газпромнефть-Оренбург", сообщили в среду в правительстве области.

"Губернатор Юрий Берг подписал постановление правительства области о введении на территории муниципальных образований город Оренбург и Оренбургский район режима чрезвычайной ситуации межмуниципального характера", - говорится в сообщении.

Режим ЧС введен в целях обеспечения безопасности населения области, бесперебойной работы объектов экономики, сохранности материальных ценностей, снижения ущерба и потерь от чрезвычайной ситуации, вызванной разгерметизацией скважины с последующим выбросом сероводорода.

По данным Минздрава региона, с жалобами на тошноту и головокружение обратились 29 жителей поселка Самородово, в том числе 25 детей. Восемнадцать детей госпитализированы для наблюдения врачами, остальные пострадавшие под медицинским наблюдением по месту жительства.

ЧП произошло в Оренбургском районе в семи километрах от населенного пункта Чкалов. По факту ЧП по результатам мониторинга СМИ следственными органами СК РФ по региону организована доследственная проверка.