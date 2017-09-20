Источник: активист Калинин не задержан по уголовному делу о поджоге машин Учителя

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Православный активист Александр Калинин не является задержанным по уголовному делу о поджоге машин возле московского офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Как сообщила в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в рамках уголовного дела о поджоге автомобилей в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Москве установили троих подозреваемых в совершении данного преступления. Один из них был задержан в Москве, двое - в Липецкой области. Один из источников в правоохранительных органах ранее сообщил, что среди задержанных числится и православный активист Александр Калинин.
Как уточнил агентству другой источник агентства, никакого процессуального статуса у Калинина нет. "Подозреваемых трое, они задержаны. Калинина не задерживали, он был доставлен в отделение полиции для опроса. С него берут свидетельские показания в рамках уголовного дела о поджоге машин", - отметил собеседник агентства.
По его словам, сотрудники полиции намерены опросить еще несколько десятков человек, при этом в деле могут появиться новые фигуранты.
Ночью 11 сентября в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина сгорели две машины. На фото, выложенных адвокатом Добрыниным, было изображение с надписью "За Матильду гореть". По факту поджога двух автомобилей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").