Источник: активист Калинин не задержан по уголовному делу о поджоге машин Учителя

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Православный активист Александр Калинин не является задержанным по уголовному делу о поджоге машин возле московского офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщила в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в рамках уголовного дела о поджоге автомобилей в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Москве установили троих подозреваемых в совершении данного преступления. Один из них был задержан в Москве, двое - в Липецкой области. Один из источников в правоохранительных органах ранее сообщил, что среди задержанных числится и православный активист Александр Калинин.

Как уточнил агентству другой источник агентства, никакого процессуального статуса у Калинина нет. "Подозреваемых трое, они задержаны. Калинина не задерживали, он был доставлен в отделение полиции для опроса. С него берут свидетельские показания в рамках уголовного дела о поджоге машин", - отметил собеседник агентства.

По его словам, сотрудники полиции намерены опросить еще несколько десятков человек, при этом в деле могут появиться новые фигуранты.

Ночью 11 сентября в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина сгорели две машины. На фото, выложенных адвокатом Добрыниным, было изображение с надписью "За Матильду гореть". По факту поджога двух автомобилей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").