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Офисное здание в центре Москвы эвакуировано из-за сообщения с угрозой взрыва

Происшествия
20 сентября, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Из офиса на Крутицкой улице эвакуировали 40 человек

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники офисного здания в центре Москвы эвакуированы из-за сообщения о "минировании". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Оперативные службы проверяют еще одно сообщение об угрозе взрыва. "Заминированным" оказалось офисное здание по адресу: Крутицкая улица, дом девять. Из здания эвакуированы 40 человек", - сказал собеседник агентства.

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Ранее неизвестные "заминировали" 12 московских управ. На время проверки зданий эвакуированы более 2 тыс. сотрудников и посетителей. Проверки в настоящее время ведутся в управах районов Таганский, Новогиреево, Молжаниновское, Замоскворечье, Южное Чертаново, Отрадное, Алексеевское, Покровское-Стрешнево и Преображенская, Бескудниково, Черемушки и Теплый Стан. Из зданий эвакуированы сотрудники и посетители, на месте работают кинологи.

Два здания управ уже проверены кинологами - угроза взрыва в управах районов Замоскоречье и Таганский оказались ложными. Неизвестные также "заминировали" жилой дом на юге Москвы.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы были эвакуированы тысячи людей.

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