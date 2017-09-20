Людей эвакуируют из зданий в пяти регионах ЦФО из-за сообщений о минировании

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ТАСС, 20 сентября. /ТАСС/. Эвакуация посетителей и персонала торговых центров, а также учащихся школ и работников административных зданий проходит в пяти регионах Центрального федерального округа (ЦФО) из-за сообщений о заложенных в них взрывных устройствах. Как сообщил в среду источник в экстренных службах Тверской области, в Твери эвакуацию проводят в четырех торговых центрах.
"Поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в торговых центрах "Рио", "Вавилон", "Олимп", а также в здании ТЦ "Тверь" на проспекте Ленина. На месте работают сотрудники оперативных служб, кинологи, спасатели", - сказал он.
Источник в экстренных службах Тульской области сообщил ТАСС, что поступило около 10 звонков о минировании, но конкретных адресов названо не было.
К 15:00 мск эвакуация происходила в торговых центрах "Сарафан", "Пролетарский", "Макси", "Рио", "Демидовский", "Гостиный двор", "София", "Прадиз", гостинице SK Royal, а также в нескольких административных зданиях - региональном отделениях Пенсионного Фонда и районных администрациях Тулы.
В Смоленске из здания эвакуировали сотрудников областной администрации. Об этом ТАСС сообщил источник в правительстве региона. Эвакуация началась около 14:30 мск.
По предварительной информации, поступил звонок о минировании комплекса административных зданий в центре Смоленска, где расположено не только областное правительство, но и Смоленская областная дума и аппарат главного федерального инспектора по региону. Всего на улице оказались несколько сотен человек.
Люди также эвакуированы из 15 зданий во Владимире, в том числе из областной администрации, университета, нескольких торговых центров и гостиниц после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах.
"Эвакуировано порядка 15 зданий, включая обладминистрацию, крупные торговые центры, Владимирский госуниверситет", - сообщил источник в экстренных службах.
Мэрию Ярославля эвакуировали из-за анонимного сообщения о находящемся в здании взрывном устройстве.
"Поступил звонок о заложенном в здании взрывном устройстве. Вот, проверяют. Сотрудники покинули здание", - рассказал ТАСС и. о. начальника управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Александр Шиханов. По данным УМВД по региону, в Ярославле также эвакуированы торговые центры, школы, гостиницы.
Точную цифру в ведомстве не называют.