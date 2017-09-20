Ограниченное из-за природного пожара движение по трассе под Волгоградом возобновлено

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ВОЛГОГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Движение по федеральной трассе Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, ранее ограниченное из-за природного пожара в Быковском районе под Волгоградом вблизи автотрассы, возобновлено. Об этом ТАСС сообщил представитель областного главка МВД Антон Корнаухов.
"Движение на участке с 668 по 671 км федеральной автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, ограниченное ранее из-за плохой видимости и угрозы участникам движения из-за природного пожара, возобновлено. Автотрасса работает в штатном режиме. На этом участке продолжают патрулирование сотрудники ГИБДД для обеспечения безопасности движения", - сказал Корнаухов.
Начальник пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов уточнил ТАСС, что работы по локализации природного пожара продолжаются.
Информация о возгорании сухой травы и лесной подстилки в Быковском районе поступила в среду около 13:00 мск. Общая площадь отдельных очагов возгораний составляет 5 га, в тушении задействованы пожарные расчеты и добровольцы. Основные очаги пожара находятся между федеральной трассой и населенным пунктом Победа.
Угрозы распространения огня на населенный пункт нет, отметили в МЧС.