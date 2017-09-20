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Автомобиль сбил ребенка на юге Москвы

Происшествия
20 сентября, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Пострадавший 15-летний подросток катался на самокате и не справился с управлением, в результате чего произошел несчастный случай

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Водитель сбил ребенка на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Около дома номер 7 по Кировоградской улице произошел наезд на ребенка. Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра экстренно эвакуирует пострадавшего ребенка", - сказал собеседник агентства.

По данным департамента, 15-летний подросток катался на самокате. "Ребенок не справился с управлением, в результате чего произошел несчастный случай", - добавил собеседник агентства.

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