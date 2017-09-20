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Присяжные признали виновными фигурантов дела об убийстве семьи нижегородского омоновца

Происшествия
20 сентября, 16:19 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 20, сентября. /ТАСС

На скамье подсудимых оказались участники преступной группировки, в которую входили мать и дочь Тарвердиевы, а также супруги Синельник

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сентября. /ТАСС/. Присяжные в среду признали фигурантов дела об убийстве в 2009 году нижегородского омоновца Дмитрия Чудакова и членов его семьи виновными, передает корреспондент ТАСС из Ростовского областного суда.

"Да, виновны", - огласил решение старшина присяжных.

Автомобиль с телами начальника отряда милиции специального назначения ГУ МВД по Нижегородской области Чудакова, его жены и двух детей был обнаружен на обочине автотрассе М-4 "Дон" 8 июля 2009 года в 15 км от Ростова-на-Дону.

По подозрению в совершении преступления были задержаны участники преступной группировки, в которую входили мать и дочь Тарвердиевы, а также супруги Синельник.

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