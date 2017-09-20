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Полиция Москвы начала проверку своего сотрудника по факту жестокого обращения с животными

Происшествия
20 сентября, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

По данным столичного ГУ МВД, на компьютере одного из полицейских обнаружили видео со сценами подобного жестокого обращения

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Столичная полиция начала служебную проверку сотрудника, у которого на компьютере обнаружено видео жестокого обращения с животными. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"На компьютере сотрудника одного из территориальных подразделений УВД по Северному административному округу обнаружены видеофайлы, запечатлевшие факты жестокого обращения с животными", - сообщили в ГУ МВД.

По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел и привлечении к ответственности его непосредственных руководителей.

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