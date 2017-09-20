Число пострадавших из-за аварии на скважине под Оренбургом увеличилось до 31

ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате аварии на нефтегазовой скважине в поселке Самородово в Оренбургской области увеличилось до 31. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК).

ЧП произошло в Оренбургском районе, в 7 километрах от населенного пункта Чкалов. Из-за разгерметизации скважины компании "Газпромнефть-Оренбург", которая находилась на консервации, произошел выброс сероводорода. Следователи проводят проверку.

Ранее Минздрав региона сообщал о 29 пострадавших, в том числе о 25 детях.

"Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что во врачебную амбулаторию поселка Самородово за медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе 27 детей от четырех до 12 лет с жалобами на тошноту и головокружение", - уточнили в ведомстве.

В СК добавили, что в больницы Оренбурга госпитализировано 22 ребенка, за которыми будут наблюдать врачи-токсикологи. Сейчас состояние детей медики оценивают как удовлетворительное. Остальные находятся под наблюдением врачей по месту жительства.

В компании "Газпромнефть-Оренбург" ранее сообщили, что, по данным на 10:30 мск, превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе в районе ЧП не зафиксировано. Позже появились данные лаборатории Роспотребнадзора, согласно которым ПДК была превышена в шесть раз.

Заместитель директора экологической службы Оренбургской области Андрей Деревянко сообщал о превышении в два с половиной раза.

Ранее в правительстве области сообщили, что на территории одного из районов Оренбургской области и в Оренбурге из-за разгерметизации скважины введен режим ЧС. Первый заместитель главы Оренбурга Сергей Николаев отметил, что в зоне превышения ПДК оказались 480 дворовых территорий и более 1,9 тыс. жителей поселка Самородово.