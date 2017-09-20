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Массовые сообщения о минировании зданий в Туле оказались ложными

Происшествия
20 сентября, 17:22 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 20, сентября. /ТАСС

Устанавливаются личности звонивших

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ТУЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Анонимные звонки с угрозой подрыва ряда торговых центров и административных зданий в Туле оказались ложными, сообщила в среду пресс-служба управление МВД по Тульской области.

"Поступили сообщения о минировании зданий на территории города Тулы. Правоохранительными органами проведены необходимые проверочные мероприятия. Ничего опасного не обнаружено. В настоящее время устанавливаются лица, сделавшие эти сообщения", - отметили в пресс-службе.

Общее количество объектов, в которых сотрудники правоохранительных органов провели проверку, пресс-служба не уточняет.

Ранее сообщалось, что в среду поступило около 10 звонков о минировании, но конкретных адресов указано не было. Эвакуация людей происходила в торговых центрах "Сарафан", "Пролетарский", "Макси", "Рио", "Демидовский", "Гостиный двор", "София", "Парадиз", гостинице SK Royal, а также в региональном отделении Пенсионного фонда и районной администрации.

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