СМИ: число погибших в Мексике при обрушении школы детей достигло 32

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ТАСС, 20 сентября. /ТАСС/. Число детей, погибших в столице Мексики в результате обрушения школы во время землетрясения, достигло 32, из-под завалов извлечены также тела пяти взрослых людей, работавших в учебном заведении.
Как сообщила в среду мексиканская телекомпания Televisa со ссылкой на официальные источники, во время операции удалось спасти 14 человек, однако еще около 20 пока числятся пропавшими без вести.
Спасатели с собаками, военные и волонтеры продолжают поиск людей под развалинами школы. Содействие им оказывают родители детей, которые, вероятно, находились в здании в момент его обрушения, и жители окрестных домов.
По данным властей, в результате удара стихии в Мексике погибло более 200 человек, только в столице страны полностью разрушены 45 строений. По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения магнитудой 7,1 находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу Мехико. Очаг залегал на глубине 57 км.