СК возбудил дело по факту аварии на скважине под Оренбургом

ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту сопровождавшейся выбросом сероводорода разгерметизации скважины в Оренбургской области. Об этом сообщили в среду в региональном управлении СК.

"Возбуждено уголовное дело по статье 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ")", - уточняется в сообщении.

По данным следствия, в среду утром при проведении ремонтных работ на скважине, расположенной на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, произошел выброс газонефтяной смеси.

В результате несколько детей из поселка Самородово под Оренбургом были госпитализированы с диагнозом "отравление сероводородом".