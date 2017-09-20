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СК возбудил дело по факту аварии на скважине под Оренбургом

Происшествия
20 сентября, 17:13 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 20, сентября. /ТАСС

Из-за разгерметизации скважины несколько человек отравились сероводородом

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ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту сопровождавшейся выбросом сероводорода разгерметизации скважины в Оренбургской области. Об этом сообщили в среду в региональном управлении СК.

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"Возбуждено уголовное дело по статье 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ")", - уточняется в сообщении.

По данным следствия, в среду утром при проведении ремонтных работ на скважине, расположенной на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, произошел выброс газонефтяной смеси.

В результате несколько детей из поселка Самородово под Оренбургом были госпитализированы с диагнозом "отравление сероводородом".

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