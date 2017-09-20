Сообщения о минировании объектов в Ярославле поступали из-за рубежа

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Ложные анонимные сообщения, ставшие причиной эвакуации ряда объектов в Ярославле, поступали из-за рубежа. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"20 сентября из-за рубежа поступило 18 ложных анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах в Ярославле. Все объекты с массовым пребыванием людей. Проведена эвакуация взрослых и детей из торговых центров, банков, образовательных заведений, гостиниц, здания мэрии в областном центре", - говорится в сообщении.

Из-за анонимного сообщения о находящемся в здании взрывном устройстве в среду была эвакуирована мэрия Ярославля. Звонки также поступили в гостиницы, торговые центры, школы. Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.

"Как сообщили в департаменте региональной безопасности, правоохранительными органами в рамках законодательства проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление виновных лиц. Очевидной целью организаторов является распространение среди населения панических настроений и дезорганизация процессов управления городом и указанными объектами", - резюмировала пресс-служба.