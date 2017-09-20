Один человек погиб, один пострадал при пожаре в центре Москвы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб, один пострадал в результате пожара в квартире в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В результате пожара в квартире жилого дома в доме 3 на улице Анатолия Живого один человек погиб, один пострадал, еще пять были спасены пожарными подразделениями, среди них один ребенок", - сообщили в ведомстве.

В настоящий момент пожар потушен. Площадь пожара составила 15 кв. метров.