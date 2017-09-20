Компания: авария в Оренбурге произошла по вине подрядчика, ремонтировавшего скважину

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Авария на нефтегазовой скважине в поселке Самородово в Оренбургской области произошла по вине подрядчика - ООО "Бузулукская нефтесервисная компания", которая осуществляла ее ремонт. Об этом сообщили в среду ТАСС в компании "Газпромнефть-Оренбург".
В компании подчеркнули, что они не снимают с себя ответственности и готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим и жителям поселка.
"Несмотря на то, что инцидент допущен подрядной организацией ООО "Бузулукская нефтесервисная компания", "Газпромнефть-Оренбург" готов оказать необходимую помощь жителям, оказавшимся в зоне воздействия выброса", - сказали в компании.
ЧП произошло в 7 км от населенного пункта Чкалов. Из-за разгерметизации скважины компании "Газпромнефть-Оренбург", которая находилась на консервации, произошел выброс сероводорода. Следователи проводят проверку.
В пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) сообщили, что число пострадавших в результате аварии увеличилось до 31. Ранее Минздрав Оренбургской области сообщал о 29 пострадавших, в том числе о 25 детях.