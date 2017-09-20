Число жертв землетрясения в Мексике достигло 225 человек

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ТАСС, 20 сентября. По меньшей мере 225 человек стали жертвами мощного землетрясения, которое произошло во вторник на юге Мексики. Об этом сообщил в среду национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter.
"Общее число погибших составляет 225 человек", - написал он.
#Actualización: Suman 225 fallecidos: 94 #CDMX, 71 #Morelos, 43 #Puebla, 12 #Edoméx, 4 #Guerrero y 1 #Oaxaca.— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 20 September 2017
Ранее сообщалось о 217 жертвах.
По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 7,1, находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от Мехико. Очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения было зафиксировано более 10 повторных толчков.