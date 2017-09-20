Людей эвакуируют из семи крупных объектов во Владикавказе после звонка о минировании

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сентября. /ТАСС /. Посетителей трех гостиниц, одного развлекательного и трех торговых центров эвакуировали в среду из-за звонка о минировании, передает корр. ТАСС со ссылкой на очевидцев.

На месте работают саперы, правоохранительные органы.

Территории у зданий оцеплены.