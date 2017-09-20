Суд рассмотрит дело экс-министра госимущества Марий Эл

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ТАСС, 20 сентября. Йошкар-Олинский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего министра государственного имущества Республики Марий Эл и ее двоих сыновей, которым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу отношении бывшего министра государственного имущества Республики Марий Эл и ее двоих сыновей. <…> Уголовное дело направлено в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.
По версии следствия, чиновница, занимая указанную должность и используя имеющиеся полномочия, в декабре 2016 года получила через своих сыновей взятку в сумме 13 млн руб. за продажу одной из коммерческих организаций по цене существенно ниже рыночной и без торгов земельного участка площадью 3553 кв. м с расположенным на нем нежилым одноэтажным зданием площадью 215 кв. м, за 1 млн 528 тыс. руб. и 120 тыс. руб. соответственно, принадлежащих акционерному обществу со 100% участием в нем Республики Марий Эл. В момент передачи взятки сообщники были задержаны с поличным сотрудниками правоохранительных органов.
Согласно данным правительства Марий Эл, министром госимущества до 23 декабря 2016 года была Наталья Хайруллова, она была освобождена от должности в указанную дату по собственному желанию.