Около 250 студентов эвакуированы из общежития Тимирязевской академии из-за пожара

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Студентов Российского государственного аграрного университета МСХА им. Тимирязева эвакуируют из общежития из-за пожара и сильного задымления в подвале. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Из общежития сельхозакадемии по адресу: Лиственничная аллея, дом 12, идет эвакуация из-за возгорания в подвале, из здания выведены около 250 студентов", - сказал собеседник агентства.