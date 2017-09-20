Самолет китайской авиакомпании экстренно сел в Перми из-за сердечного приступа у пассажира

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ПЕРМЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Самолет китайской авиакомпании, направлявшийся в Дюссельдорф (Германия), экстренно сел в Перми из-за сердечного приступа у одного из пассажиров. Об этом сообщил в среду ТАСС директор Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олег Федоткин.
"Самолет из Китая сел в Перми больше часа назад. Одному из пассажиров стало плохо с сердцем, проводились реанимационные мероприятия", - сказал он.
По его словам, пассажир находится под наблюдением медиков.
Отправился ли самолет по маршруту следования, пока не сообщается.