Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самолет китайской авиакомпании экстренно сел в Перми из-за сердечного приступа у пассажира

Происшествия
20 сентября, 20:15 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 20, сентября. /ТАСС

Сейчас пассажир находится под наблюдением врачей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕРМЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Самолет китайской авиакомпании, направлявшийся в Дюссельдорф (Германия), экстренно сел в Перми из-за сердечного приступа у одного из пассажиров. Об этом сообщил в среду ТАСС директор Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олег Федоткин.

"Самолет из Китая сел в Перми больше часа назад. Одному из пассажиров стало плохо с сердцем, проводились реанимационные мероприятия", - сказал он.

По его словам, пассажир находится под наблюдением медиков.

Отправился ли самолет по маршруту следования, пока не сообщается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
2
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
3
Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США
4
Лавров: сила может применяться миротворцами ООН только для самообороны и защиты мандата
5
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
6
Хуже допинга: британские паралимпийцы пошли на великий обман
7
Железная дорога в обход Украины. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама