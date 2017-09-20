Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись на юге Москвы, в результате один человек погиб, двое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На пересечении Кировоградской и Днепропетровской улиц произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля LADA Priora. В результате аварии один человек погиб и двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.