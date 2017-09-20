Полиция не обнаружила опасных объектов в "заминированных" зданиях Владикавказа

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ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сентября. /ТАСС/. Проверка в зданиях Владикавказа, где после звонков о минировании эвакуировали людей, завершилась. Как сообщает МВД по Северной Осетии, опасных предметов не найдено, жизни горожан ничего не угрожает.
"Сегодня в органы внутренних дел поступили сообщения об обнаружении безхозных предметов в 12 зданиях на территории Владикавказа. Сотрудники полиции провели все необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых никаких опасных объектов не обнаружено. Жизни и здоровью граждан в настоящее время ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на очевидцев, эвакуация из-за сообщений о минировании прошла в ряде крупных объектов Владикавказа. На местах работали саперы, сотрудники правоохранительных органов.