Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция не обнаружила опасных объектов в "заминированных" зданиях Владикавказа

Происшествия
20 сентября, 21:51 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 20, сентября. /ТАСС

Как сообщалось ранее, эвакуация из-за сообщений о минировании прошла в ряде крупных объектов Владикавказа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сентября. /ТАСС/. Проверка в зданиях Владикавказа, где после звонков о минировании эвакуировали людей, завершилась. Как сообщает МВД по Северной Осетии, опасных предметов не найдено, жизни горожан ничего не угрожает.

Смотрите также

От мэрии до цирка: очередная волна ложных "минирований" прокатилась по России

"Сегодня в органы внутренних дел поступили сообщения об обнаружении безхозных предметов в 12 зданиях на территории Владикавказа. Сотрудники полиции провели все необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых никаких опасных объектов не обнаружено. Жизни и здоровью граждан в настоящее время ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на очевидцев, эвакуация из-за сообщений о минировании прошла в ряде крупных объектов Владикавказа. На местах работали саперы, сотрудники правоохранительных органов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ ответил на слова Трампа о ситуации в Венесуэле
2
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
3
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
6
Железная дорога в обход Украины. Досье
7
Памятник Сергею Бодрову-младшему может появиться в Москве в 2018 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама