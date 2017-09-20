Пассажира приземлившегося в Перми самолета авиакомпании Air China спасти не удалось

ПЕРМЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Пассажира самолета китайской авиакомпании Air China, экстренно приземлившегося в среду в Перми, спасти не удалось. Об этом ТАСС сообщил директор Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олег Федоткин.

"Мужчина скончался, еще до прибытия бригады скорой помощи было понятно, что все будет так. Реанимационные мероприятия никакого результата не дали", - рассказал Федоткин.

Самолет авиакомпании Air China, следовавший из Пекина в Дюссельдорф, совершил вынужденную посадку в Перми из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Прибывшие медики выяснили, что у мужчины было больное сердце.