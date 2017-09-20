Полиция пресекла конфликт между охранниками и работниками ТЦ "Москва"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли возможный бытовой конфликт между сотрудниками и охранниками торгового центра "Москва" на юго-востоке столицы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня вечером сотрудниками полиции пресечена попытка бытового конфликта между сотрудниками охранного предприятия и работниками торговой организации на Тихорецком бульваре, дом 1. В настоящее время участники инцидента доставляются в отдел полиции для разбирательства", - сообщили в ГУ МВД.

По данному факту проводится проверка.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что охрана торгового центра избила одного из продавцов за то, что он не оплатил аренду своей точки. По данным СМИ, это послужило причиной для конфликта.