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Пожар на автотрассе под Волгоградом локализован

Происшествия
20 сентября, 22:50 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 20, сентября. /ТАСС

Работы по ликвидации возгорания продолжаются

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ВОЛГОГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Природный пожар в Быковском районе Волгоградской области, из-за которого в среду ограничивалось движение по федеральной трассе Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, локализован. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

"В 22:00 мск природный пожар в Быковском районе локализован, общая площадь пожара составила 20 га",- сказал Уланов. Он уточнил, что сейчас идет проливка отдельно тлеющих очагов, работы по ликвидации продолжаются.

Как сообщал ранее представитель областного главка МВД Антон Корнаухов, в среду днем в течение двух часов на участке с 668 по 671 км федеральной автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград ограничивалось движение из-за плохой видимости и угрозы участникам движения из-за природного пожара.

Сотрудники ГИБДД организовали объезд опасного участка. Затем движение было возобновлено.

Основные очаги пожара находились между федеральной трассой и населенным пунктом Победа. Угрозы распространения огня на населенный пункт не было, отметили в МЧС.

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