Источник: около 100 человек задержаны из-за конфликта у ТЦ "Москва"

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали около 100 человек, участвовавших в бытовом конфликте около торгового центра "Москва" на юго-востоке столицы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Сейчас задержаны уже около 100 человек. Им проводят дактилоскопирование и проверяют по базам, стоят ли они на миграционном учете", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник сообщил, что охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана, пострадавший был доставлен в больницу.
"За него вступились другие работники магазина и устроили конфликт с охраной ТЦ", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что сотрудники полиции пресекли попытку бытового конфликта между сотрудниками охранного предприятия и работниками торговой организации на Тихорецком бульваре, дом 1. "Участники конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции", - добавили в ГУ МВД. По данному факту проводится проверка.