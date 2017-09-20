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Источник: около 100 человек задержаны из-за конфликта у ТЦ "Москва"

Происшествия
20 сентября, 22:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Задержанным проводят дактилоскопирование и проверяют, стоят ли они на миграционном учете

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали около 100 человек, участвовавших в бытовом конфликте около торгового центра "Москва" на юго-востоке столицы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сейчас задержаны уже около 100 человек. Им проводят дактилоскопирование и проверяют по базам, стоят ли они на миграционном учете", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил, что охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана, пострадавший был доставлен в больницу.

"За него вступились другие работники магазина и устроили конфликт с охраной ТЦ", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что сотрудники полиции пресекли попытку бытового конфликта между сотрудниками охранного предприятия и работниками торговой организации на Тихорецком бульваре, дом 1. "Участники конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции", - добавили в ГУ МВД. По данному факту проводится проверка.

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