Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Тихом океане у берегов Вануату

ТАСС, 20 сентября. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в среду в Тихом океане у берегов Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр землетрясения находился в 414 км к югу от города Луганвилл (14 тысяч жителей), расположенного на острове Эспирату-Санто. Очаг залегал на глубине 196 км.

Данных о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.

Республика Вануату - небольшая тихоокеанская страна, расположенная на 83 островах архипелага Новые Гебриды к северо-востоку от Австралии.