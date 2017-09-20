Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Тихом океане у берегов Вануату

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ТАСС, 20 сентября. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в среду в Тихом океане у берегов Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее информации, эпицентр землетрясения находился в 414 км к югу от города Луганвилл (14 тысяч жителей), расположенного на острове Эспирату-Санто. Очаг залегал на глубине 196 км.
Данных о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.
Республика Вануату - небольшая тихоокеанская страна, расположенная на 83 островах архипелага Новые Гебриды к северо-востоку от Австралии.