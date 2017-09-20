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В Чечне возбудили уголовное дело по факту отравления шаурмой более 30 человек

Происшествия
20 сентября, 23:57 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 20, сентября. /ТАСС

Следственные органы возбудили уголовное дело

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ГРОЗНЫЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Чечне по факту отравления шаурмой и кебабом более 30 граждан в одном из грозненских кафе. Об этом сообщается на официальной странице республиканской прокуратуры в сети Instagram.

"Прокуратурой Ленинского района проведена проверка по факту доставления в лечебное учреждение свыше 30 граждан с признаками пищевого отравления. Установлено, что причиной отравления послужило употребление некачественных продуктов быстрого приготовления "шаурма" и "данар-кебаб" в одном из кафе, расположенном в городе Грозном", - говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

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