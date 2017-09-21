Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в особом порядке начнет слушания по делу экс-замминистра культуры

Происшествия
21 сентября, 0:19 UTC+3 МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Рассмотрение дела в особом порядке означает, что суд пройдет без допроса свидетелей и изучения доказательств

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы в четверг начнет слушания по существу уголовного дела бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Смотрите также
Олег Коршунов

Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников в РФ с 2015 года. Досье

Уголовное дело будет рассмотрено судом в особом порядке, это означает, что суд пройдет без допроса свидетелей и изучения доказательств по делу. Все фигуранты свою вину признали. В ходе предварительных слушаний Министерство культуры, признанное потерпевшей стороной, отозвало гражданский иск на 160 млн рублей, так как все обвиняемые в ходе предварительного следствия возместили причиненный ущерб.

20 июля был вынесен первый приговор по данному делу. Дорогомиловский суд приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО "Линнит-Консалт" Никиту Колесникова. Второй приговор по делу был вынесен Куйбышевским судом Санкт-Петербурга в отношении директора компании "Балстрой" Дмитрия Сергеева, ему назначено четыре года и семь месяцев условного срока со штрафом в 800 тыс. рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хищения в Минкульте Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Персоны
Пирумов, Григорий Ульянович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция пресекла конфликт между охранниками и работниками ТЦ "Москва"
2
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
3
Истребители британских ВВС вылетели для сопровождения военных российских самолетов
4
МИД РФ ответил на слова Трампа о ситуации в Венесуэле
5
Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США
6
NYT: спецпрокурор США требует от Белого дома информацию о встрече Трампа с Лавровым
7
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама