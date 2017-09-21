Суд в особом порядке начнет слушания по делу экс-замминистра культуры

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы в четверг начнет слушания по существу уголовного дела бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Уголовное дело будет рассмотрено судом в особом порядке, это означает, что суд пройдет без допроса свидетелей и изучения доказательств по делу. Все фигуранты свою вину признали. В ходе предварительных слушаний Министерство культуры, признанное потерпевшей стороной, отозвало гражданский иск на 160 млн рублей, так как все обвиняемые в ходе предварительного следствия возместили причиненный ущерб.

20 июля был вынесен первый приговор по данному делу. Дорогомиловский суд приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО "Линнит-Консалт" Никиту Колесникова. Второй приговор по делу был вынесен Куйбышевским судом Санкт-Петербурга в отношении директора компании "Балстрой" Дмитрия Сергеева, ему назначено четыре года и семь месяцев условного срока со штрафом в 800 тыс. рублей.