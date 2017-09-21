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Суд проведет подготовку по иску бизнесмена Михайлова к Алексею Навальному и ФБК

Происшествия
21 сентября, 0:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

В иске Михайлов просит признать не соответствующей действительности информацию о подарке президента РФ бизнесмену

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы в четверг проведет подготовку по гражданскому иску бизнесмена Сергея Михайлова к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом ТАСС сообщили в суде.

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В иске Михайлов просит признать не соответствующей действительности информацию, распространенную на сайте оппозиционера в материале под заголовком "Все-таки дарил Путин часы С. Михайлову, главе Солнцевской ОПГ", и просит суд обязать ответчиков удалить ее.

7 августа Люблинский суд Москвы отклонил другой иск предпринимателя Сергея Михайлова к Навальному и ФБК. Бизнесмен просил суд опровергнуть сведения из фильма "Чайка" на сайте chaika.navalny.com, в котором его называют криминальным авторитетом, а также удалить их с интернет-ресурса, взыскать с каждого из ответчиков по 250 тыс. рублей и оплатить все судебные издержки.

Это уже не первый иск о защите чести и достоинства к Навальному и его фонду. 31 мая Люблинский суд удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции, а также сведения о его якобы судимости за изнасилование. Кроме того, 19 сентября Люблинский суд удовлетворил иск о защите деловой репутации Фонда поддержки социально значимых государственных проектов (фонд "Соцгоспроект") к Навальному и ФБК.

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Усманов, Алишер Бурханович Михайлов, Сергей Владимирович
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