Колумбийские спасатели направляются в Мексику для помощи в поиске людей

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БОГОТА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Колумбии направляет в Мексику группу из 30 спасателей и все необходимое оборудование для помощи местным экстренным службам в устранении последствий сильного землетрясения, которое привело во вторник к многочисленным жертвам и разрушениям в этой стране. Об этом заявила в среду глава МИД Колумбии Мария Анхела Ольгин в ходе прошедшей в Нью-Йорке пресс-конференции. Ее слова передает пресс-служба ведомства.
"Глава МИД Мексики [Луис Видегарай] в ходе рабочего завтрака министров иностранных дел ибероамериканского саммита сообщил, что больше всего сейчас нужны спасатели, специальные пилы и вообще любое оборудование для поиска людей под обвалами зданий. Колумбия предложила отправить в Мексику группу из 30 спасателей со всем необходимым оборудованием", - заявила Ольгин, отметив, что в скором времени с ней свяжется мексиканская сторона, в связи с чем группа колумбийских спасателей фактически уже вылетает в Мексику.
По последним официальным данным, в результате трагедии погибли 225 человек, из них 94 - в столице республики. В Мехико разрушено более 40 зданий.