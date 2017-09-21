Число погибших при землетрясении в Мексике увеличилось до 230 человек

ТАСС, 21 сентября. По меньшей мере 230 человек стали жертвами мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Мексике. Об этом сообщил в среду национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter.

"Увеличилось до 100 число погибших в Мехико. Общее число [жертв составляет] 230 человек", - написал он.

Se incrementa a 100 el número de fallecidos en la #CDMX. Suman 230 en total. — Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 20 September 2017

Ранее сообщалось о 225 погибших.

По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 7,1, находился в 111 км к югу от Мехико. После землетрясения было зафиксировано более 10 афтершоков.