Число погибших при землетрясении в Мексике увеличилось до 230 человек

Число погибших при землетрясении в Мексике увеличилось до 230 человекПроисшествия 21 сентября, 2:01
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ТАСС, 21 сентября. По меньшей мере 230 человек стали жертвами мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Мексике. Об этом сообщил в среду национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter.
"Увеличилось до 100 число погибших в Мехико. Общее число [жертв составляет] 230 человек", - написал он.
Se incrementa a 100 el número de fallecidos en la #CDMX. Suman 230 en total.— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 20 September 2017
Ранее сообщалось о 225 погибших.
По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 7,1, находился в 111 км к югу от Мехико. После землетрясения было зафиксировано более 10 афтершоков.