У берегов Индонезии севернее острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,2

"Ведомости": утилизационный сбор на автомобили может вырасти на 15% в 2018 годуЭкономика и бизнес 21 сентября, 5:14
Между Пекином и Шанхаем запустили поезда, перевозящие пассажиров со скоростью до 350 км/чЭкономика и бизнес 21 сентября, 5:05
Россия и Япония хотят довести взаимный турпоток до 250 тыс. человек в 2019 годуОбщество 21 сентября, 4:38
В Южной Корее Samsung и LG начали продажи флагманских смартфонов Galaxy Note 8 и V30Экономика и бизнес 21 сентября, 4:23
Лавров подтвердил, что Россия продолжит содействовать устойчивости СВПДПолитика 21 сентября, 4:05
Тиллерсон заявил, что в КНДР есть признаки нехватки горючегоМеждународная панорама 21 сентября, 3:55
Тиллерсон: Иран с технической точки зрения выполняет условия ядерной сделкиМеждународная панорама 21 сентября, 3:54
Фонд Билла Гейтса потратит $200 млн на поддержку женщин и детейОбщество 21 сентября, 3:12
Могерини: необходимости в пересмотре иранской ядерной сделки нетМеждународная панорама 21 сентября, 3:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 сентября. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в четверг у северного побережья индонезийского острова Ява. Об этом сообщила Метеорологическая обсерватория Гонконга.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 110 км к северу от города Сурабая - туристического центра и второго по величине города страны (3,3 млн жителей). Данные о глубине залегания очага стихии не приводятся.
Сведений о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступало.