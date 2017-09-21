У берегов Индонезии севернее острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,2

ТАСС, 21 сентября. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в четверг у северного побережья индонезийского острова Ява. Об этом сообщила Метеорологическая обсерватория Гонконга.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 110 км к северу от города Сурабая - туристического центра и второго по величине города страны (3,3 млн жителей). Данные о глубине залегания очага стихии не приводятся.

Сведений о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступало.