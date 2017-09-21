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Вице-президент южнокорейской авиастроительной компании KAI обнаружен мертвым

Происшествия
21 сентября, 4:49 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 21, сентября. /ТАСС

Гибель Ким Ин Сика произошла на фоне коррупционного скандала и ведущегося в отношении компании расследования

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СЕУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Вице-президент южнокорейской авиастроительной компании Korea Aerospace Industries (KAI) Ким Ин Сик обнаружен мертвым у себя дома в городе Сачхон в провинции Кёнсан-Намдо. Об этом сообщили в четверг представители полиции.

Тело Ким Ин Сика обнаружили у него дома. Согласно предварительному заключению судмедэксперта, бизнесмен покончил с собой.

Гибель вице-президента компании, курировавшего ее международное подразделение, произошла на фоне крупного коррупционного скандала и ведущегося в отношении KAI расследования. Бывший глава KAI ранее был арестован по обвинению в махинациях с отчетностью и незаконном найме сотрудников на работу.

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