Вице-президент южнокорейской авиастроительной компании KAI обнаружен мертвым

СЕУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Вице-президент южнокорейской авиастроительной компании Korea Aerospace Industries (KAI) Ким Ин Сик обнаружен мертвым у себя дома в городе Сачхон в провинции Кёнсан-Намдо. Об этом сообщили в четверг представители полиции.

Тело Ким Ин Сика обнаружили у него дома. Согласно предварительному заключению судмедэксперта, бизнесмен покончил с собой.

Гибель вице-президента компании, курировавшего ее международное подразделение, произошла на фоне крупного коррупционного скандала и ведущегося в отношении KAI расследования. Бывший глава KAI ранее был арестован по обвинению в махинациях с отчетностью и незаконном найме сотрудников на работу.