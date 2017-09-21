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Погорельцам из Северомуйска в Бурятии из федерального бюджета выделят 14 млн рублей

Происшествия
21 сентября, 10:14 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 21, сентября. /ТАСС

В июне прошлого года в поселке произошло два пожара, в результате которых сгорело 24 дома

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УЛАН-УДЭ, 21 сентября. /ТАСС/. Погорельцам из Северомуйска в Бурятии средства на восстановление жилья будут выделены из федерального бюджета, сообщили в четверг в пресс-службе республиканского правительства.

В результате пожаров в июне 2016 года в поселке Северомуйск Муйского района огнем было полностью уничтожено 24 дома.

"Из федерального бюджета жителям Муйского района, потерявшим жилье при пожаре, будет выделено 14 млн рублей", - отметили в пресс-службе, уточнив, что это будут средства, сэкономленные в ходе восстановления домов для погорельцев из села Черемушки - там пожар был в апреле 2017 года.

В Северомуйске пострадавшим от пожара 87 гражданам была оказана помощь на общую сумму 9,57 млн рублей.

По данным регионального правительства, 28 семей после уничтожения их домов огнем, лишились права на участие в программе по переселению жителей БАМа. Поэтому им планируется выплатить денежную компенсацию для восстановления жилья.

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