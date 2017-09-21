Пять человек пострадали в аварии в Ростове-на-Дону с участием кареты скорой помощи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в ночь на четверг в результате столкновения машины скорой помощи и легкового автомобиля в Ростове-на- Дону, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального управления МВД.

"По предварительным данным, водитель Lada Priora не уступил дорогу скорой помощи", - рассказали в пресс-службе.

В результате водитель, фельдшер и пассажир скорой помощи, а также водитель и пассажирка Lada Priora получили незначительные травмы, сообщили в полиции. По факту аварии проводится проверка.